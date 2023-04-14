Спокойствие требует жертв: почему на антидепрессантах люди стремительно полнеют

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

За полгода человек может набрать десять и более килограммов. Но о побочных эффектах врачи нередко умалчивают.

В поисках спокойствия и гармонии панацеей для многих людей становятся антидепрессанты. Только с начала 2022-го, по данным экспертов, спрос на них в России вырос более чем на 60%. Примерно за месяц терапии «таблетка счастья» начинает давать желаемый эффект. Правда, некоторым душевное равновесие может очень дорого обойтись: за полгода-год человек рискует набрать десять и более килограммов.

О том, почему это происходит, можно ли избежать побочных эффектов и как должны подбираться препараты от депрессии, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.

Собеседник подчеркнул, что антидепрессанты — это очень серьезные препараты. Назначать их должен не терапевт и даже не невролог, а исключительно опытный психиатр. Причем, это делается не после первого визита к врачу — сначала обследование, подчеркивает эксперт.

«Перед назначением пациент проходит минимальное клиническое обследование — он сдает кровь на гормоны щитовидной железы. Если это женщина, то это женский гормональный профиль. Важно, чтобы все гормоны были в норме. Потому что антидепрессанты — это препараты, которые способны изменять у некоторых пациентов гормональный фон и повышать аппетит», — предупредил специалист.

Так, на фоне несоответствия препарата гормональному фону и при зверском аппетите килограммы и начинают расти не по дням, а по часам. Добавляет сложностей пациенту неподвижный образ жизни, уверяет психиатр.

«Если говорим про антидепрессанты, то это химические вещества и психоактивные вещества, которые назначают пациентам с депрессией, которые часто находятся в состоянии гиподинамии. Они мало двигаются, лежат дома, в стационарах. Поэтому набор веса связан не только с антидепрессантами, но и с ритмом жизни человека», — поясняет он.

Своим пациентам, страдающим от депрессии Владимир Каторгин рекомендует исключительно активный образ жизни и диетическое питание.

«То есть только виноватыми антидепрессанты считать нельзя — это такая стигматизация. Люди потом боятся идти к психиатру, затягивая свое психическое состояние и доводя его до тяжелой степени депрессии. Когда уже амбулаторное лечение становится неэффективно, а порой и опасно», — говорит он.

Вместе с тем, добавляет специалист, в период терапии пациент должен оставаться под постоянным наблюдением врача — недостаточно просто подобрать лекарство и отпустить больного восвояси.

«В процессе лечения есть анализы, которые нужно контролировать. Пациент приходит на прием к врачу, показывает, регулируется дозировка — это большая работа для двоих — врача и пациента», — подчеркнул Каторгин.

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