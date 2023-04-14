Россия и Китай готовят соглашение о безвизовых въездах для туристических групп

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Документ предусматривает увеличения срока безвизового пребывания с 15 до 21 дня.

Россия и КНР планируют внести изменения в безвизовые поездки для туристов. Новое соглашение предполагает сокращение минимальной группы с пяти до трех человек. Об этом заявил директор консульского отдела министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Климов, сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что документ почти подписан и предусматривает увеличение срока безвизового пребывания с 15 до 21 дня, а также внедрение электронного документооборота.

Директор консульского департамента отметил, что в Москве уже идет работа по перезапуску и дополнению соглашения 2000 года между государствами о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено в период пандемии COVID-19. С его слов, тема либерализации режима с КНР обсуждается регулярно. Москва настроена положительно на совместную работу в данном направлении.

Прежде в Генконсульстве Китая в Санкт-Петербурге сообщили, что страна хочет открыть визовые центры в Москве и Северной столице. На данный момент китайские центры уже почти завершили подготовительные работы к старту.

Китай разрешил въезд для туристических групп с 31 марта. А выдача всех типов виз для иностранных граждан возобновилась 15 апреля.

Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил уверенность, что высокий спрос среди россиян на поездки в страну Восходящего солнца будет только увеличиваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Владимир Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином.