Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Печальную новость сообщил сын знаменитости.

Известный кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. Печальную новость сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

Точная причина кончины знаменитости пока не известна. Сообщалось ли, что Богомолова не стало ранним утром 14 апреля.

Кинокритик Юрий Богомолов при жизни занимал должность заведующего отделом культуры в газете «Известия». Кроме того, он трудился телеобозревателем в издании «Российская газета». За особые успехи в 2008 году Юрий получил премию «Ника». Тогда жюри отметило большой вклад в кинематографические науки, критику и образование. При этом в 2016 году Богомолов был удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за честь, достоинство и вклад в профессию.