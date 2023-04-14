«Это только начало»: подробности задержания предполагаемого виновника в сливе документов США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ken Cedeno CNP MediaPunch via; 5-tv.ru

Спецслужбы США арестовали по данному делу 21-летнего офицера. Как происходило задержание? И как он может быть связан с секретными документами?

Десятки лет тюрьмы могут грозить 21-летнему офицеру, которого подозревают в утечке секретных документов Пентагона. Мужчина арестован. По мнению властей, данные в Сеть он сливал намеренно. Зачем и, главное, как смог получить к ним доступ? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти. Сегодня, 14 апреля, подозреваемый должен предстать перед судом. Все детали громкой истории — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Это была даже не полицейская, а будто бы войсковая операция: взвод бойцов в полевой экипировке с полным боекомплектом, десяток машин перекрывших пути отхода. Они даже броневик подогнали. В небе кружили четыре вертолета спецслужб и как минимум один со съемочной группой CNN. Американские телезрители этот акт неотвратимого правосудия могли наблюдать в прямом эфире.

Задерживать приехали молодого паренька в красных шортах. Джек Тейшейра — 21-летний специалист из разведывательного крыла Национальной гвардии штата Массачусетс, то есть даже не из регулярных войск. Но именно ему приписывают вину в утечке секретных документов пентагона по Украине.

«Сегодня министерство юстиции арестовало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного удаления, хранения и передачи секретной информации о национальной обороне. Агенты ФБР взяли Тейшейру под стражу ранее сегодня днем без каких-либо инцидентов», — сказал генпрокурор Меррик Гарланд.

Из доказательств, например, текстура столешницы в доме матери Тейшейры — такая же, как и на опубликованных фото. По данным ФБР, Тейшейра сфотографировал секретные таблицы, распечатанные на цветном принтере на айфон пятилетней давности и выложил их в чат Discord — приложение, в котором общаются геймеры во время совместных онлайн-баталий. В этом чате обычно обсуждали игры, оружие, мемы, не толерантно шутили. Тейшейра — был администратором этого чата. В целом достаточно, для того, чтобы стать антагонистом в глазах мейнстримовых американских СМИ.

«Байден кричит на ФБР, ФБР должны найти хоть кого-то. Так что они нашли этого молодого человека. Это только начало. Я думаю, это практически начало кампании по террору, кампании по террору американских патриотов: людей, которые поддерживают Трампа», — сказал политолог Джон Вароли.

Слитые в сеть документы — это около 100 страниц разведданных в виде графиков и таблиц. На них, например, данные о потерях украинской армии с ВСУ с начала конфликта, численности войск, и обстановке на начало марта. СМИ уже назвали эту утечку крупнейшей со времен WikiLeaks. Но сравнение 21-летнего тейшеры и идейных борцов за свободу слова вроде Сноудена и Ассанжа — многим кажется некорректным.

«Очень сомнительно, что такие документы могут находиться в руках неопытного военнослужащего», — заметил политолог Андрей Кошкин.

Аналитики не могут отделаться от ощущения, что в этот раз виновного — просто назначили еще и потому, насколько помпезно было срежиссировано его задержание.

«Именно для того, чтобы это видео имело соответствующий медийный эффект, чтобы оно затмила в медийном сознании сам факт публикации и продемонстрировала мощь администрации, мощь работы спецслужб, вот они с вертолета», — объяснил политолог Дмитрий Солонников.

Мейнстримовые СМИ в США сейчас в унисон возмущаются: как можно было допустить столь вопиющую халатность. В эфире и на страницах газет обсуждают наказание, которое может грозить Тейшейре, а это десятки лет тюрьмы. Но тот же Такер Карлсон обращает внимание: вся мощь американских медиа брошена на то, чтобы сместить фокус с главного — с содержания документов.

«Слайды показывают, что на самом деле это не война украинцев. Это наша война. Прямо сейчас американские солдаты воюют с русскими. Единственный кто понесет наказание — 21-летний гвардеец из Массачусетса. Он рассказал о преступлениях США и поэтому он преступник. Именно так работает Вашингтон, единственный смертный грех для них это правда», — заметил ведущий Fox News Карлсон Такер.

Российские аналитики же полагают, что никакой утечки не было.

«На мой взгляд, вообще, это управляемая утечка, подготовленная спецслужбами США», — считает политолог Юрий Кнутов.

Сомнения порождает и то, насколько обширно тема публикации секретных документов освещается в американских СМИ. NYT, Washington post, CNN, NBC пишут и говорят о ней в подробностях в числе первых. Но даже если все это такая «радиоигра» с целью вброса «дезы», это мало на что повлияет. У российского Минобороны свои источники информации.