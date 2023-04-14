Подозреваемый в сливе документов Пентагона имел особое отношение к СВО на Украине

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Мнением по поводу событий 21-летний нацгвардеец Джек Тейшейра делился со знакомыми, которых принимал за друзей.

Служащий BBC нацгвардии США Джек Тейшейра, которого подозревают в распространении секретных данных Пентагона, считал удручающим российско-украинский конфликт. Об этом рассказывает газета The Washington Post.

В материале отмечается, что корреспонденты издания побеседовали с людьми, знающими 21-летнего Тейшеру. Так, по словам одного из них, молодой человек начал публиковать секретные материалы еще в феврале 2022-го, после начала СВО. События нацгвардеец тогда воспринял с пессимистичным настроем.

«Он рассматривал войну как «удручающую» битву между «двумя странами, которые должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет», — говорится в статье.

Тейшера рассчитывал, что опубликованные документы помогут проинформировать людей, которых он считал своими друзьями.

Об утечке данных Пентагона стол известно 6 апреля. Около 100 документов с грифом «Совершенно секретно» оказались в открытом доступе. В файлах речь шла о ситуации в зоне СВО, западной поддержке Украины, а также слабых местах ВСУ. Кроме того, из них стало известно о слежке американских разведслужб за многими политиками мировой величины.

Сегодня, по версии американских правоохранителей, Джек Тейшейра является главным подозреваемым в утечке данных. Предположительно, он возглавлял группу Thug Shaker Central, осуществлявшую свою деятельность в сети. В банде могло состоять от 20 до 30 человек. Они сформировали некий клуб по интересам, где обсуждали оружие, видеоигры и делились расистскими шутками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем истинная цель «утечки» данных Пентагона, по мнению политолога.