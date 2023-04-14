Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard

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Кто на самом деле управляет украинским боевым оружием и кто находится на передовой?

Танки немецкого производства Leopard стали использоваться на херсонском направлении. Один из них уже успел кануть в болоте благодаря работе российского отряда. Об этом офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык» сообщил РИА Новости.

По его словам, теперь часто слышатся обстрелы блокпостов именно из танков Leopard, эти боевые машины видели своими глазами. Например, сослуживцы рассказали «Быку», как диверсионный отряд захватил один немецкий танк, но бойцы не смогли протащить его в тыл. Решение было нестандартным — Leopard утопили в болоте.

Он отметил, что военные России также зафиксировали работу зенитно-ракетных комплексов Германии. Вероятно, ими управляли немецкие наемники.

К слову, еще в конце марта бывший начальник Генштаба ВС Чехии Йиржи Шедивы заявил о заблуждении в эффективности Leopard. По его словам, эти танки не помогут украинской стороне. В других операциях они не показали того результата, какого ожидают от них. Тем более, из-за длительной транспортировки значительная часть военных машин придет минимум к лету, когда уже будет поздно.

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