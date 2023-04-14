Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ задолжало ей четыре миллиона

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Знаменитая балерина собирается восстановить справедливость и добиться положенных выплат.

Балерина Анастасия Волочкова уверена, что подавшее на нее в суд товарищество собственников жилья (ТСЖ) обязано выплатить ей около четырех миллионов рублей. Об этом сообщает «Мослента».

«Дело в том, что спор совершенно в другом. У меня есть некоторые разногласия с управляющей компанией. Они заключаются в том, что эта управляющая компания — по официально проведенной экспертизе — должна мне четыре миллиона рублей: три с половиной миллиона по экспертизе и 500 тысяч набежала пеня», — рассказала звезда.

Балерина уточнила, что в питерской квартире, которую ей подарил миллиардер Сулейман Керимов, произошла протечка. В результате были повреждены расписанный художниками Эрмитажа потолок, паркет и окна. Анастасия Волочкова уверена, что ТСЖ должно компенсировать ей ущерб. При этом у блондинки действительно имеется долг, но выплачивать его она принципиально не хочет.

«Год назад произошла эта протечка и ремонт мне делали мои друзья. На суде я хочу доказать, кто кому должен. Я считаю, что мне должны выплатить четыре миллиона. Что они мне там насчитали? Почему я должна платить управляющей компании, которая залила мне квартиру?» — сказала артистка.

Танцовщица подчеркнула, что уже сталкивалась с похожим случаем. Однажды прима Большого театра отсудила у московской управляющей компании 666 тысяч рублей. Тогда в жилище тоже попала вода с потолка. Ситуация с питерской квартирой напомнила ей о том случае, поэтому знаменитость не собирается сдаваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала о ночном свидании.