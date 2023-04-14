Как в кино: момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео

Момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru

Обломки разлетелись на десятки метров вокруг, дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.

Авария как в кино произошла в Голливуде. Поезд на полном ходу врезался в грузовик с десятками автомобилей.

Он застрял на путях, а из-за шторма, который бушует в штате Флорида, машинист не заметил препятствия и даже не пытался затормозить.

Обломки разлетелись по округе, никто не пострадал. Но дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.