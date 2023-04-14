Смерть в смятых авто: двое погибли и 15 пострадали при обрушении моста в Колумбии

Два человека погибли и 15 пострадали при обрушении моста в Колумбии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

К трагедии могла привести изношенность конструкции.

Два человека погибли и еще 15 пострадали из-за обрушения моста в Колумбии. В этот момент на переправе находилось несколько машин, в том числе и грузовики.

Раненным пришлось самостоятельно выбираться из смятых автомобилей, а помощь оказывали очевидцы. По предварительной версии, к трагедии привела изношенность конструкции.