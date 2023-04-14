Какие выгоднее? Как выбрать семена к началу дачного сезона

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Спрос у торговых палаток сейчас просто фантастический. Как не прогадать с выбором?

Российские дачники готовятся к началу нового сезона. Спрос на грани ажиотажного — в торговых точках по продаже семян. Сейчас на фоне перебоев с поставками из-за рубежа больше берут отечественные. Что объяснимо и еще по одной причине — качество нашей селекции год от года становится все выше. В этом убедилась корреспондент «Известий» Анна Воропай.