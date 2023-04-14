Протесты во Франции стали жестче: манифестанты устроили погром на улицах Парижа

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Новый день беспорядков тяжело дался стражам правопорядка, протестующие закидывают их краской, камнями и даже импровизированными коктейлями Молотова.

Францию накрыла новая волна народных протестов. На улицы одного только Парижа вышли сотни тысяч человек. Недовольные повышением пенсионного возраста нападали на полицейских и громили все на своем пути. В преддверии решения Конституционного совета страны, который должен поставить точку в спорах о законности реформы, демонстранты чуть не захватили его офис и заодно разгромили штаб-квартиру знаменитого дома моды. Впечатляющие кадры у Александра Якименко.

Площадь республики заблокирована протестующими. Тут они устроили танцы, даже принесли барабан. Но все это — в жестком полицейском оцеплении. Силовики дважды пытались уговорить митингующих разойтись, когда это не получилось — перешли к задержаниям, уже привычно жестким.

Новый день беспорядков вообще тяжело дался стражам правопорядка. Первая же попытка встать на пути колонны бастующих привела к тому, что манифестанты взяли штурмом штаб-квартиру модного дома Луи Виттон.

Офис жемчужины французской модной одежды разгромлен полностью и едва не сгорел: его закидали файерами. Противники пенсионной реформы Макрона называют именно эту фирму символом капитализма и несправедливости и требуют вместо того, чтобы экономить на простых французах, разорить фирму богатейшего человека республики.

«Если есть проблемы финансировать пенсии, залезьте сюда, в карманы миллиардеров, у которых денег так много, что они сами не знают, что с ними делать. Им ничего не стоит компенсировать расходы на пенсии», — считает один из демонстрантов.

Похожая судьба постигла и здание центрального банка страны. Внутрь, впрочем, манифестантам не удалось прорваться. Но главной мишенью стал Конституционный совет — именно там должна окончательно решиться судьба пенсионной реформы. И именно на подступах к нему разгорелось самое жесткое противостояние.

Полицейские дубинками избивали протестующих, пытаясь рассеять толпу. Применяли и излюбленную тактику — вклинивания в ряды протестующих и жесткого избиения всех, кто попадается в этот момент под руку.

В ход пошли дымовые гранаты, а также шашки со слезоточивым газом. Протестующие не остались в долгу: сначала закидали силовиков краской и булыжниками, а затем и импровизированными коктейлями Молотова.

Погромам подвергся весь центр французской столицы. Манифестанты отказываются покидать его до тех пор, пока власти не отменят пенсионную реформу. Но правительство Макрона даже после месяца ожесточенных митингов и практически тотальной забастовки госслужащих всей страны отступать не собирается. Теперь свое мнение о реформе должен озвучить Конституционный совет Франции. Люди на улицах не верят, что он что может принять их сторону.

«Конституционный совет никогда не выступит против правительства. Потому что это сразу вызовет кризис власти. В этом совете — все ставленники Ширака, Саркози, Олланда. Они будут до последнего покрывать своих — то есть и действующего президента. И на народ им также наплевать, как и тем, кто сидит в Елисейском дворце», — сказал Эсказ Зип, бастующий.

При этом манифестанты сдаваться не собираются — и вопреки ожиданиям властей, планируют бастовать и дальше.