Дональда Трампа отпустили после семи часов допроса

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Суд по делу экс-президента США должен начаться в октябре.

Дональда Трампа допросили. Снова. Экс-президент США пробыл почти семь часов в офисе прокурора штата Нью-Йорк.

Трампа вместе с тремя детьми обвиняют в мошенничестве вокруг семейных активов. Суд по этому делу должен начаться в октябре. И в случае обвинительного приговора экс-глава Белого дома заплатит внушительный штраф в размере 250 миллионов долларов.

Впрочем, главный фигурант все обвинения отрицает. Шквал обвинений в свой адрес он связывает с заказом со стороны политических оппонентов.

Помимо гражданского иска, экс-президента обвиняют еще по трем десяткам уголовных пунктов. И по каждому делу ему может грозить по четыре года тюрьмы.