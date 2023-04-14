Военкор показал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой

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Крупнокалиберные гаубицы поддерживают успешное наступление пехоты плотным огнем.

Тем временем в зоне спецоперации под контроль российских военных переходят все новые территории. Как, например, в районе Авдеевки, откуда киевские силовики постоянно обстреливают жилые кварталы Донецка. Там плотным огнем крупнокалиберные гаубицы поддерживают успешное наступление пехоты. За происходящим наблюдает военкор «Известий» Александр Сафиулин.

«Батарея находится в такой посадке — проделано очень интересно — вырублены некоторые деревья, чтобы по пересеченной не передвигаться. Причем вырублены очень редко», — показал журналист российские позиции.

Так сверху заметить тропу будет гораздо сложнее. Маскировке здесь уделяют особенное внимание. До противника по артиллерийским меркам — рукой подать. А работают часто.

«Бывает и такое: по одному снаряду закидывают. Цель — больше психологическая. Хотя и уничтожение — 50 метров разлет, если попали. Там прилета не ожидали. Безусловно, подразделение уничтожено», — рассказал Александр Сафиулин.

И таких выстрелов за день наберется несколько десятков. Команда «к орудию» звучит постоянно.

«Все зависит от интенсивности работы, от того, как продвигается наша пехота. Сильно, конечно, устаешь. Но работа этого требует, поэтому на втором дыхании — и все хорошо. Все-таки воюем за свой родной край, за свою Родину», — рассказал командир орудия с позывным «Тайпан».

Здесь все донецкие. На фронте по несколько лет, им ничего объяснять не нужно. Только дать координаты и команду «к бою».

«Еще один нюанс — во время ожидания следующих координат расчет присаживается. Делается это по одной простой причине — если в обратку полетит, быстрее получится занять выгодное положение», — пояснил военкор.

Это та самая тишина, когда все сосредоточенно вслушиваются — чтобы засечь выход или звук коптера. Но пауза коротка, корректировка пришла. И опять за работу.

Очередная цель поражена. Расчеты бригады «Кальмиус» — словно единый механизм. Бойцы даже двигаются синхронно, ждут указаний, занимают позицию — четко и слаженно. Каждый день уничтожают врага.