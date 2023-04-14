Жанна Агузарова вернула себе былое лицо после неудачной пластики и показала фото

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Для возвращения природной красоты певице, скорее всего, снова пришлось обратиться к хирургам.

Певица Жанна Агузарова вновь шокировала публику своим внешним видом. Однако на этот раз удивление получилось приятным. Знаменитость вернула себе было лицо и выложила фото в личном блоге.

Увидев артистку, поклонники уверенно сошлись во мнении — без пластической операции вернуть себе природную красоту было бы невозможно. По всей видимости, Жанна Агузарова вновь обратилась к пластическим хирургам.

Агузарова вернула аккуратные губы и избавилась от филлеров. Instagram* / queen_of_russian_rock_n_roll

В последние годы певица сама на себя была не похожа: огромные губы, сделанные скулы, широкие брови. Поклонники просили знаменитость остановиться. И она услышала. На опубликованном снимке Агузарова запечатлена с аккуратными губами, на лице не видно кожных наполнителей.

«Наконец-то врачам удалось исправить допущенные ранее огрехи»;

«Тот самый случай, когда операция была жизненно необходима»;

«Как хорошо, когда можно исправить ошибки», — порадовались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной разделась догола и показала публике снимок.

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