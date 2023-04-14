Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

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Последние дни недели всегда радуют, но сегодня для теплых чувств есть еще один повод.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 апреля?

Пятница — лучший день недели по понятной причине. Приятно и то, что именно эта пятница также довольно благоприятна в энергетическом плане. Особенно удачными в этот день будут любые взаимодействия с людьми.

Совет дня: обязательно затейте в этот день что-нибудь новенькое. Речь не идет о чем-то глобальном, подойдет даже новый маршрут на работу. Главное — впустить в свою жизнь энергию обновления.

Предостережение дня: пятница не слишком благоприятна для лечения и посещения медицинских организаций. Так что обходите больницы стороной. Конечно, если вам доктора это не запрещают.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.