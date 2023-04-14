Рудковская пообещала поставить SHAMAN на коньки для российского «Евровидения»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Что ответит Вячеслав Дронов на рьяное желание продюсера? Готов ли он не только петь, но и одновременно виртуозно кататься на коньках?

Продюсер Яна Рудковская поддержала идею о создании отечественного аналога музыкального шоу «Евровидение». Предложение выдвинули в Госдуме после того, как Россию исключили из списка участников. Идея пришлась по душе и Тине Канделаки. Она то и назвала супругу фигуриста Евгения Плющенко отличным участником команды нового проекта.

Тут же в голове Рудковской стали возникать мысли, как организовать конкурс и кого пригласить выступать от России. По мнению продюсера, SHAMAN может стать достойным кандидатом.

«Тина, друг мой, я готова всегда. Будет точно не хуже европейского, а то и лучше. Никакой халтуры, костюмы, сцена, танцы — все сделаю на уровне. Если вдруг решишь сама что-то делать, я в деле! SHAMAN на коньки поставим», — написала Рудковская в личном блоге.

SHAMAN пока никак не отреагировал на заявление продюсера. Но у Рудковской достаточный опыт в проведении музыкальных шоу. Так, благодаря ее работе в 2008-м певец Дима Билан занял первое место на «Евровидении». Тогда она не стала ставить артиста на коньки, но номер с фигуристом Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном все равно произвел неизгладимое впечатление на зрителей.

Успех Димы Билана пытались повторить многие российские артисты, но им удавалось получить лишь призовые места. В последний раз Россия выступала на «Евровидение» в 2021 году. Тогда страну представляла певица Манижа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Яна Рудковская вложила денег в Диму Билана.