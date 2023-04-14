Тонут самолеты: на Флориду обрушились рекордные ливни

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Могут ли плавать пассажирские авиалайнеры — на себе выяснили пилоты и сотрудники аэропорта на юге США.

На Флориду обрушились очень сильные дожди. Ливни оказались настолько мощными, что аэропорт города Форт-Лодердейл почти оказался под водой — огромные «Боинги» практически зачерпывали воду двигателями.

По словам метеоролога Анны Торрес-Васкез, такое явление случается раз в тысячу лет.

Как передает CNN, в южной части штата уже выпало 500 миллиметров осадков. Были затоплены дороги и дома. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru показал кадры разрушительных торнадо, унесших жизни 26 человек в Миссисипи.