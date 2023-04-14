Тонут самолеты: на Флориду обрушились рекордные ливни
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На юге Флориды прошли рекордные ливни
Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru
Могут ли плавать пассажирские авиалайнеры — на себе выяснили пилоты и сотрудники аэропорта на юге США.
На Флориду обрушились очень сильные дожди. Ливни оказались настолько мощными, что аэропорт города Форт-Лодердейл почти оказался под водой — огромные «Боинги» практически зачерпывали воду двигателями.
По словам метеоролога Анны Торрес-Васкез, такое явление случается раз в тысячу лет.
Как передает CNN, в южной части штата уже выпало 500 миллиметров осадков. Были затоплены дороги и дома. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru показал кадры разрушительных торнадо, унесших жизни 26 человек в Миссисипи.