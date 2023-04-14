«Виновата перед Егором»: Толкалина раскрыла причину разрыва с Кончаловским

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Кинорежиссер ранее объяснял расставание с актрисой разницей в характерах. Однако она назвала другую причину.

Актриса Любовь Толкалина, которая прожила с кинорежиссером Егором Кончаловским 20 лет, назвала причину их расставания. в 2017-м она влюбилась в другого.

«Влюбилась я очень сильно, виновата перед Егором. Это не был порыв, это была очень тяжелая история с больницами, с потерей ребенка и так далее… Об этом говорить не стоит, потому что все фигуранты еще живы», — призналась Толкалина в интервью Валерии Гай Германике в ее YouTube-шоу «Лера в большом городе».

При этом актриса отметила, что Кончаловский не раз звал ее замуж. Узаконить отношения все 20 лет не спешила сама Толкалина, которая настаивала на венчании. Кинорежиссера такой брак не устраивал.

«Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла. Не потому, что меня там что-то оскорбило. Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила», — добавила актриса.

Толкалина до сих пор поддерживает контакт с Кончаловским. У них есть общая дочка Мария. Девушке летом исполнится 22 года. Звездная мама продолжает советоваться с кинорежиссером по поводу благополучия наследницы и даже своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной разделась догола и показала публике снимок.