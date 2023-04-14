В США задержали предполагаемого виновника утечки секретных документов Пентагона

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Задержание обошлось без каких-либо эксцессов. Подозреваемый не оказал сопротивления.

Сотрудники правоохранительных органов США задержали предполагаемого виновника утечки секретных документов Пентагона Джека Тейшейру. Об этом сообщил министр юстиции, генеральный прокурор страны Меррик Гарленд.

«Министерство юстиции задержало Джека Тейшейру в связи с расследованием о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Тейшейра является служащим ВВС Национальной гвардии США», — сказал Гарланд журналистам.

Как отметил министр, задержание обошлось без каких-либо эксцессов, сопротивления мужчина не оказал. Джеку Тейшейре предстоит предстать перед окружным судом в Массачусетсе.

Об утечке данных Пентагона стол известно 6 апреля. Около 100 документов с грифом «Совершенно секретно» оказались в открытом доступе. В файлах речь шла о ситуации в зоне СВО, западной поддержке Украины, а также слабых местах ВСУ. Кроме того из них стало известно о слежке американских разведслужб за многими политиками мировой величины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США строят новые биолаборатории на Украине.