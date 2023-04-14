Валюшкина об отношениях с бывшим мужем Яцко: «Нужно называть крысой»

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Знаменитость в свои 60 лет все еще мечтает примерить свадебное платье. Но пока лишь вспоминает горький опыт прошлых браков.

Актриса Елена Валюшкина жестко высказалась об отношениях с бывшим мужем Александром Яцко. По ее словам, недавно она по-новому взглянула на артиста и подобрала соответствующую характеристику.

Звезда фильма «Формула любви» сообщила, что наткнулась в сети на психолога, который раскрыл ей глаза. Он объяснил, кто такие «бабники», и кого нельзя причислить к их числу.

«Бабники — это мужчины свободные, у которых нет семьи, детей, обязательств. Вот это — бабник, веселый мужчина, который меняет женщин. Но женатый мужчина на вашем пути, с детьми и обязательствами — это уже не бабник. Его нужно называть „крыса“», — сказала Валюшкина в интервью изданию 7Дней.ru.

Елена Валюшкина развелась с Александром Яцко из-за многочисленных измен. © РИА Новости / Светлана Шевченко

Залуженная артистка также призналась — ей совершенно не жалко ни своего первого мужа — Леонида Фомина, ни второго — Александра Яцко. После семейного опыта с ними она долго не могла даже задуматься о еще одной свадьбе. Однако сейчас допускает, что примерила бы белое платье.

В браке с Яцко артистка прожила почти 20 лет. После долгих попыток забеременеть Валюшкина смогла родить ему детей — сына Василия и дочь Марию. Однако в 2014 году звездная пара рассталась. Как стало известно позже, из-за многочисленных измен со стороны мужчины. Несмотря на то, что прошло почти десять лет, у Валюшкиной остался «осадочек», и о бывшем муже она продолжает отзываться весьма нелестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что победившая бесплодие Валюшкина рассказала о своих родах, которые могли закончиться трагедией.