Джейми Фокс был госпитализирован со съемок фильма с Кэмерон Диас

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Источник, приближенный к ситуации, рассказал о серьезных заболеваниях знаменитости.

Американский актер Джейми Фокс был госпитализирован прямо со съемочной площадки во время работы со звездой Голливуда Кэмерон Диас. Знаменитости принимали участие в съемках комедийного боевика «Снова в действии», сообщает издание TMZ.

Дочь 55-летнего артиста объяснила, что случилось со знаменитостью. По ее словам, у ее отца началось осложнение заболевания. Она отметила, что ему была оказана оперативная и квалифицированная медицинская помощь. Коррин Фокс успокоила поклонников — ситуацию удалось стабилизировать, и актер идет на поправку. Девушка также поблагодарила всех неравнодушных за их молитвы.

Источник из окружения звезды раскрыл, что Фокс страдает из-за весьма серьезных заболеваний. Он уточнил, что актер потерял сознание, а кинопроизводство картины с его участием заморожено.

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