В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Норвегии

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Осло объявил персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ по подозрению в разведывательной деятельности.

Россия даст соответствующий ответ на высылку Норвегией 15 сотрудников своего посольства в европейской стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Российская Федерация даст соответствующий ответ», — сообщили в министерстве.

После высылки россиян ожидается выдворение сотрудников посольства Норвегии в Москве.

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Как заявили в МИД королевства, дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью.

Год назад под таким же предлогом были объявлены персонами нон грата три сотрудника российского посольства в Осло. Норвежская сторона заявляет о якобы возросших угрозах национальной безопасности королевства.

Власти Норвегии уверяют, что намерены по-прежнему поддерживать нормальные дипломатические отношения с нашей страной, но оставляют за собой право отказывать сотрудникам российского дипломатического представительства в выдаче виз.