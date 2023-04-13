Долина заявила, что бывший супруг указывал ей, как надо жить

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Певица считает, что только к 68 годам она стала жить по-настоящему. Что ей мешало долгие годы?

Певица Лариса Долина не привыкла публично рассказывать о своей жизни. После нескольких попыток обрести женское счастье и череды скандальных разводов королева джаза перестала афишировать подробности личной жизни. Однако недавно Лариса Долина обмолвилась о бывшем муже.

За всю жизнь у артистки было много воздыхателей. Но официально женщина связывала судьбу только с Анатолием Миончинским. После него был Илья Спицын, с которым артистка так и не заключила брак. Ходят слухи, что мужчина ушел от нее к любовнице.

В последней публикации Лариса Долина выразила свои мысли по поводу своего 68-летия в этом году. Королева джаза откровенно оценила все, что ей уготовила судьба и обмолвилась, что только в таком зрелом возрасте «начала жить по-настоящему». Благоприятствовал этому разрыв с экс-возлюбленным, сообщает издание dni.ru.

«Нет „указаний“ со стороны бывшего мужа (хаха), я сама, наконец, все решаю и, как выяснилось, неплохо. Я выносливая и сильная», — написала Долина.

Интересно отметить, что обычно артистка не позволяет себе так говорить о личной жизнь. Ее заявление удивило ее аудиторию, многие расчувствовались и написали, что от слов певицы даже взгрустнули.

Никто и подумать не мог, что сильная и властная со стороны Лариса Долина могла быть в таких отношениях, где ограничивалась ее свобода и у нее не было права выбора. Теперь звезда считает, что она всем довольна. В особенности она благодарит судьбу за то, что она может заниматься любимым делом, никого не слушая.

«Я „животное от сцены“ — кто-то изрек эту фразу по отношению ко мне», — с гордостью написала Долина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина призналась в любви к оккультизму и мистике.