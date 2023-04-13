Может ли секс во время месячных привести к внематочной беременности?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Judith Thomandl; фото из личного архива Марии Милютиной; 5-tv.ru

Незащищенный интимный контакт опасен по многим причинам. Женский врач предупредила об одной из них.

Среди женщин бытует мнение, что незащищенный секс во время менструации безопасен — мол в период кровяных выделений забеременеть просто невозможно. А что насчет опасных внематочных беременностей? Врач-репродуктолог Мария Милютина рассказала 5-tv.ru про их природу и объяснила, в какие дни цикла плод может начать развиваться вне полости матки.

По словам эксперта, беременность и менструация понятия несовместимые — во время месячных яйцеклетки просто не созревают. Именно по этой причине в красные дни женского календаря не может наступить и внематочная беременность.

«Внематочная беременность — это беременность, которая наступает в маточной трубе. Основная причина — это спаечный процесс в результате воспалительных заболеваний, но, в то же время, внематочная беременность может возникнуть и в неизмененной трубе, которая идеальна по своему строению», — прокомментировала Милютина.

В заключение врач добавила, что точные причины возникновения внематочной беременности до конца не изучены по сей день. По одной из версий, она может быть связана с сокращением маточных труб.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач оценил влияние частых абортов на беременность.