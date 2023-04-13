Умерла создательница мини-юбок Мэри Куант

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Именно она придумала для модниц уникальные вещицы и поработала над имиджем The Rolling Stones.

Мир моды потерял одну из главных законодательниц прошлого столетия — кутюрье Мэри Куант. Дизайнер прежде всего известна тем, что подарила женщинам возможность носить мини-юбки. Именно этот предмет одежды стал визитной карточкой знаменитости.

Первым о кончине Куант в четверг, 13 апреля, сообщило издание Sky News, со ссылкой на заявление семьи.

«Мэри Куант мирно умерла дома в графстве Суррей, в Великобритании, сегодня утром», — говорится в материале.

В нем отмечается, что знаменитости на момент смерти было 93 года, из них большую часть жизни она посвятила любимой профессии. Причем с планами на будущее Куант определилась еще в совсем юном возрасте — в семь лет она пыталась создать уже свое первое платье. И чем старше становилась будущая звезда, тем серьезнее были планы. Хотя родители Мари делали все возможное, чтобы им помешать. Из лучших побуждений, разумеется, уверяя, что у моды нет будущего.

Но настойчивость англичанки взяла верх: в 1955-м модельер вместе с будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла бутик Bazaar в Челси. И это была революция — автор первой представила одежду в стиле молодежной уличной моды 60-х. В коллекции кутюрье оказались топы, мини-юбки и максимально укороченные брюки.

А еще считается, что именно Куант придумала имидж музыкантов британской рок-группы The Rolling Stones.

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