Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина

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Мужчина теперь под подпиской о невыезде.

Начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, которого арестовали после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, освобожден из-за возникшего заболевания. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — приводит слова источника ТАСС.

Известно, что Генин был осужден по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Его приговорили к пяти годам заключения под стражу.

Как выяснили правоохранительные органы, он отправил сотрудников пожарной службы по длинному пути к горящему кинозалу, потому что не сверился с планом здания, что имелся у него. В том числе Генин не послушался очевидца, готового показать короткий путь. Из-за этого спасатели потеряли большое количество времени, которое могло бы уйти на спасение и эвакуацию людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кемеровский суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по «Зимней вишне».