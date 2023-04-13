Не выходит на связь: почему бывший муж отказался от Эвелины Бледанс

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Звезда рассказала, какие отношения в ее семье сейчас и в чем основная проблема.

В Москве в 14-й раз вручили премию Brand Awards. Среди гостей церемонии была 54-летняя Эвелина Бледанс, которую корреспондент издания dni.ru поздравил с днем рождения и спросил, помнят ли про праздник бывшие мужья и поздравляют ли они ее.

Знаменитость была замужем трижды. Официальный брак с первым супругом — актером, ведущим и руководителем журнала «Каламбур» Юрием Стыцковским продлился всего два месяца, хотя пара зарегистрировала свои отношения официально спустя семь лет совместной жизни. Это тот случай, когда «лучше б не женились».

Со вторым супругом Бледанс прожила с 1993 по 2010 год, в браке от израильского бизнесмена Дмитрия Эвелина родила сына Николая. А третьим мужем артистки стал режиссер и продюсер Александр Семин, в браке с которым в 2012 году родился сын с синдромом дауна — Семен. Спустя пять лет отношений пара рассталась.

«Из всех трех моих мужей я до сих пор поздравляла с днем рождения и другими праздниками только своего первого мужа», — призналась Бледанс.

Прежде он тоже поздравлял артистку, но в последнее время Стыцковский перестал выходить на связь. Возможно, это связано с тем, что он сейчас проживает в Одессе, на Украине.

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Зато последний супруг не забыл поздравить артистку. Бледанс отметила, что Семин хорошо общается с сыном и в последнее время они договариваются о том, чтобы мальчик проводил с папой больше времени и занимался музыкой, так как экс-супруг сам композитор.

Сегодня у Бледанс новый роман. По словам артистки, свадьбу с мужчиной они пока не планируют, так как им и так хорошо вместе. Прежде знаменитость заявляла, что она устала выставлять свою личную жизнь на публику, поэтому начала придерживаться правила, что «счастье любит тишину» — о ее новом возлюбленном вообще ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс назвала свой способ сохранить красоту.