Правда ли, что основная доля белка яиц содержится в их желтке?

Врач развеял миф о том, что основная доля белка яиц содержится в их желтке

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens via www.imago-imag; 5-tv.ru

Несмотря на то, что этот вопрос провокационный — ответ есть.

Есть мнение, что белков, за которые так ценят яйца, гораздо больше в желтке. Правда ли это? Как это возможно, если белок — это чистые белки, а в желтке содержится множество другого. На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в интервью изданию aif.ru.

На первый взгляд кажется, что вопрос похож на провокацию. Ведь в человеческом сознании белок яйца воспринимается как чистый протеин. Да и само название путает, ведь многие уверены, что вещество названо так именно потому, что состоит из белков.

Хотя, скорее верно обратное: его стали так называть из-за цвета. Произошло это еще задолго до того, как в XVII веке были открыты первые белки. В числе них был яичный альбумин, который так назвали из-за белого цвета. При переводе на русский язык он стал называться белком.

Однако с содержанием самих протеинов в яйце не все так понятно.

Эксперт Константин Спахов отмечает, что в среднем желток содержит 15,9% белка, а в самом белке — всего 10,9%. Это связано с водой, доля которой в белке огромна — 88%, а в желтке — всего 55%. Но, ответив на вопрос, специалист уточнил, что эта концентрация альбумина верна, если рассчитывать на конкретное количество веса.

К примеру, вес яйца СО без скорлупы — около 60 граммов. Примерно треть массы приходится на желток (20 граммов), а 2/3 — на белок, 40 граммов. Если посчитать, то получится, что в желтке 3,18 грамма белков, а в самом белке — 4,36 грамма. То есть, съедая одно яйцо, большую часть протеина мы все-таки получим из состава белка, а не желтка. Эта разница совершенно не велика.

«Если говорить о качестве яичных белков, то все они достаточно хорошие и полноценные», — подытожил эксперт.

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