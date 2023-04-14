Надежный «Оберег»: стартовал выпуск уникальных российских бронежилетов

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Пластины из керамики и высокомолекулярного пластика выдерживают три попадания из снайперской винтовки.

Чтобы сохранить жизни наших бойцов, задействуют весь потенциал — производственный и научный. Корпорация «Ростех» начала выпуск новых бронежилетов «Оберег».

Их делают из керамики и высокомолекулярного пластика. Сочетание этих материалов прочнее любого металлического сплава и обеспечивает невероятную защиту.

Так, бронежилет выдерживает три выстрела бронебойной пулей Б-32 из снайперской винтовки с расстояния в десять метров. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев наблюдал за финальными испытаниями «Оберега». Смотрите подробности в репортаже.