Почему пельмени из магазина доводят до гипертонии?

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Диетолог Алексей Кабанов считает, что домашняя еда максимально безопасна для здоровья. Как это объяснить?

Покупая готовые пельмени из магазина, надо учитывать, что в таком продукте содержится не только мясо, но и значительное количество критически значимых веществ — соли, насыщенных жиров и зачастую — сахара. Не стоит забывать, что все они при частом употреблении могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в интервью изданию Газета.ру.

По мнению эксперта, при выборе пельменей нужно внимательно изучать состав продукта. Лучшим выбором будет — самостоятельно приготовить пельмени дома, так как польза и вред продукта зависит от состава. В случае пельменей важны пропорции теста, начинки, ингредиенты и добавки.

Диетолог считает, что мясная начинка — это источник таких элементов, как белок, железо, цинк и фосфор. Однако в мясе птицы, говядины или свинины присутствует много насыщенного жира, количество которого в рационе важно контролировать и не превышать. Ведь частое употребление жиров приводит к повышенному уровня холестерина или развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт отмечает, что в пельменях часто содержится значительное количество соли, очень вредной в избытке.

«Чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления и развитию артериальной гипертонии», — заявляет Кабанов.

Также врач отмечает, что полезной альтернативой пельменям с фаршем из мяса может быть рыбная начинка. Так как в ней больше полезных жиров омега-3. Малое число вредных насыщенных жиров можно найти в пельменях с начинкой из растительного мяса. Такие аналоги содержат белки из гороха или сои, а также пищевые волокна, растительные жиры и натуральные специи. Чаще всего такое мясо дополнительно обогащается витаминами группы B и микроэлементами.

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