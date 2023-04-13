Более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае

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Перцовое оружие случайно попало в руки школьника. Чем это могло закончиться?

Более 20 детям потребовалась медицинская помощь после использования газового перцового баллончика в школе в Бийском районе Алтайского края. Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в селе Первомайское, на место события сразу выехали сотрудники правоохранительных органов.

Предположительно, баллончик в школу принес ученик 2010-го года рождения. Он нашел слезоточивое средство вчера и положил в портфель, однако то случайно распылилось внутри. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, выясняются остальные обстоятельства.

К слову, в прошлом году история с газовым баллончиком случилась в Ярославле. Охранник поликлиники брызнул в лицо 80-летней пенсионерке слезоточивым средством.

Бабушка зашла в здание, чтобы погреться, по словам очевидцем — никому не мешала. Однако сотрудник увидел угрозу в этих действиях и решил устранить ее. Сначала мужчина пытался словесно выгнать гражданку, потом физически. Когда ничего из этого не помогло, в ход пошли иные средства.

Когда баллончик был распылен, пенсионерка схватилась за глаза, стала кричать и задыхаться. Свидетели не оставили без внимания этот случай, позвали на помощь. Фельдшер медучреждения сразу осмотрел бабушку, после чего ее госпитализировали в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.

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