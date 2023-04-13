Сильнейшие ливни едва не смыли штат Флорида с лица Земли

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В американском регионе ввели чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение ввели в США из-за проливных дождей. Флориду практически смыло. Движение транспорта парализовано. На улицах появились настоящие водопады. Жители пытаются сопротивляться стихии, но в дома все равно проникает потоп. Авиарейсы отменены — взлетно-посадочные полосы скрылись под водой.

Некоторые смельчаки добираются до работы на лодках или даже вплавь. По словам синоптиков, это один из самых сильных ливней за последние 50 лет.