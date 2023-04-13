Большегруз протаранил многоэтажку под Челябинском и загорелся

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harald Tittel; 5-tv.ru

Есть ли пострадавшие в результате ЧП? Что вообще произошло на месте?

Жители многоэтажного дома в городе Златоуст Челябинской области ночью проснулись от страшного грохота. Многотонная фура на полном ходу слетела с дороги и врезалась в здание, а после еще и загорелась. Водитель большегруза погиб на месте.

Одна из квартир на первом этаже получила серьезные повреждения — искорежены стены в комнате и на кухне, в доме перебит трубопровод с горячей водой. Никто из жильцов не пострадал.