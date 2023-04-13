Французское посольство в Москве получило посылку с костями: кому и зачем

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Уже есть предположения, кому именно принадлежат останки.

Посольство Франции в Москве стало получателем весьма жуткой посылки. В отправленном подношении оказались настоящие кости. Как стало известно 5-tv.ru, это обнаружили вчера вечером, когда прибывшую передачу просканировали. Известно, что останки лежали в пакете с подписью «Почта России».

«Внутри посылки, предположительно, находятся кости мелкого животного или птицы. Бандероль вынесли за пределы посольства, на место вызвали полицию», — сообщает источник.

К слову, 11 апреля российские таможенники нашли человеческий череп в одной из посылок в США. Выяснилось, что россиянка из столицы отправила некому жителю Чикаго странный сюрприз. Зачем именно американцу нужны человеческие останки из России — неизвестно. Судмедэксперты предполагают, что кости понадобились студенту-медику или художнику. Сам череп мог быть выкопан из старой могилы.

В прошлом году 5-tv.ru сообщал, как украинские дипломаты получили окровавленные конверты с глазами внутри.