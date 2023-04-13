ВС России уничтожили позиции ВСУ под Донецком с помощью термитных снарядов

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град» и используется как для поражения живой силы противника, так и техники.

Вооруженные силы РФ поразили огневую позицию украинских боевиков на Донецком на правлении с помощью термитных снарядов. Кадры с места попали в распоряжение РИА Новости.

В материале отмечается, что механизм действия оружия следующий: зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения от 2300 до 2700 градусов — а значит, прожигает любую броню военной техники. Более того, вызванный пожар невозможно потушить.

Данное оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град» и используется как для поражения живой силы противника, так и техники. Причем и на открытой местности, и в укрытии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как диверсантов ВСУ утюжат под Херсоном из самоходок «Нона».