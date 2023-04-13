«Первый пик»: Азамат Мусагалиев высказался о звездной болезни во времена участия в КВН

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Как пережить звездный успех без рисков для карьеры?

Российский телеведущий, комик и бывший участник КВН Азамат Мусагалиев рассказал, как он и его коллеги по цеху справлялись со звездной болезнью. Когда юморист выступал в КВН, то вместе с командой боялся, что слишком высоко взлетит и загордится славой. Чтобы этого не произошло, артисты старались поддерживать друг друга и вовремя возвращать на землю.

«Вот момент с медными трубами… У нас такое было в команде КВН, вот этот вот первый пик популярности, нам повезло, что мы были вместе все. И там мы друг другу не давали «взлететь», типа: «Эй, ты куда, ну-ка вернись, мы все здесь», — рассказал комик в YouTube-шоу «Я себя знаю!».

В том числе телеведущий признался, что вместе с товарищами принял решение — всегда фотографироваться с фанатами после выступлений. Даже если на фотосессию не будет времени, нужно все равно уделить время поклонникам.

Стоит отметить, что Мусагалиев еще в школе пристрастился к юмористическому творчеству и начал играть на сцене. В 2007 году будущая знаменитость стал участником астраханской сборной КВН, а когда коллектив распался, то перешел в свежесобранную «Сборную Камызякского края». Около восьми лет назад состав стал чемпионом Высшей лиги КВН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азамат Мусагалиев рассказал о борьбе с тревогой.