Может ли беременная Александра Стриженова умереть при родах после пяти абортов?

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Instagram* / mommy_me_ya; 5-tv.ru

Блогер носит под сердцем шестого ребенка. Она перенесла 12 беременностей, но стала мамой только пятерым детям. Теперь из-за серьезной патологии женщина боится за свою жизнь.

Блогер Александра Стриженова, внучка народного артиста СССР Олега Стриженова, призналась подписчикам, что на ее счету 12 беременностей. Пять раз 35-летняя женщина делала аборт, один раз перенесла выкидыш, пятерым детям дала жизнь. Сейчас звезда ток-шоу вынашивает шестого ребенка и мучается страхами. Ей предстоит кесарево сечение из-за симфизита (Расхождение лонного сочленения. — Прим. ред.), беременность нелегкая. Стриженова каждый день боится, что не выживет после родов, и ее дети останутся сиротами. Она не верит, что кто-то из знаменитых родственников позаботится о малышах.

Насколько оправданы страхи? Может ли это быть просто тревога женщины в положении? Или такой «богатый опыт» может оказаться фатальным? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил Борис Лордкипанидзе, эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог.

Симфизит, по словам доктора, самостоятельное явление, прямо не связанное с образом жизни человека. Эта проблема может возникнуть и у многодетной мамы, и у первородящей. В определенном проценте случаев связки, соединяющие кости тазового кольца, ослабевают из-за роста плода. Существует градация по степени расхождения костей в сантиметрах, а также протоколы коррекции этого состояния — лекарства, рекомендуемый образ жизни или оперативное лечение.

Гораздо больше опасностей, считает Лордкипанидзе, все же кроется в количестве беременностей и абортов.

«Большое количество беременностей, доношенных особенно, может способствовать тому, что снижается тонус тазового дна… Всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Могут возникнуть разрывы на шейке матки, могут делать эпизиотомию, перинеотомию. Разрезы могут нарушать архитектуру тазового дна, и все это может с возрастом приводить к тому, что в период климактерия у женщин и так ослабевает мышечный корсет, в частности тазовое дно», — сказал врач.

Александра Стриженова с большим волнением готовится к шестым родам. Instagram* / mommy_me_ya

Слабые мышцы и рубцы чреваты опущением органов малого таза, выпадением половых органов, недержанием мочи и императивными позывами — женщинам приходится постоянно носить подгузники. При легкой степени опущения проблема решается медикаментозной терапией, при тяжелых формах — только хирургическое вмешательство.

Выкидыши, так как происходят чаще всего на ранних сроках беременности, к таким последствиям могут и не привести. Они скорее говорят о патологии, которая не позволяет выносить ребенка и требуют тщательного обследования. При наличии нескольких выкидышей в анамнезе необходимо провести анализы, чтобы выявить возможные генетические отклонения, воспалительные процессы в организме и инфекции, передающиеся половым путем. Этим обычно занимаются женщины, которые хотят стать мамами. Кто не готов к родительству (у каждого свои причины) — делает аборт и обрекает себя на другие неизбежные риски.

«Чем больше абортов с медицинской точки зрения, тем более возрастает риск бесплодия. Существует несколько вариантов проведения данной процедуры, и один из самых травматичных, который сегодня не рекомендует использовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — это процедура так называемого выскабливания, маточный кюретаж. Эта процедура может приводить к бесплодию, возникновению спаек», — пояснил эксперт.

Менее опасная процедура — вакуумная аспирация матки. Самый современный и не требующий вмешательства, хотя и ограниченные по срокам — медикаментозное прерывание беременности. Препарат нарушает гормональную цепочку взаимодействия организмов матери и плода, и плод погибает, после чего естественным путем выводится наружу. Внешне это выглядит как кровотечение.

История каждой пациентки индивидуальна. То же кесарево сечение, которого при прочих патологиях боится Александра Стриженова — это крайняя мера во спасение. По медицинским показаниям эту операцию назначают, если естественные роды грозят серьезными травмами женщине и ее малышу. В любом случае в первую очередь важно, чтобы за беременностью наблюдал грамотный специалист, способный предсказать риски и помочь ребенку появиться на свет максимально безопасным способом.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые выявили первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.