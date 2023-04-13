Танкам виза не нужна! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипажи Т-72Б3М нанесли жесткие удары по украинским боевикам с закрытых огневых позиций.

Бойцы армии России продолжают бить по ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военнослужащих ВС РФ в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М. По наводке разведчиков и беспилотников они поразили командные и опорные пункты украинских националистов. Удары российские бойцы наносили из 125-миллиметровых орудий с закрытых огневых позиций. Дальность стрельбы — до пяти километров.

Также в оборонном ведомстве показали, как проходит подготовка военнослужащих Восточного военного округа. На кадрах бойцы метают гранаты из окопов, ведут огонь из автоматических винтовок, пулеметов и гранатометов, а также учатся управлять беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ пожаловался на нехватку оружия и инвентаря на позициях. По его словам, из инвентаря ему досталась только лопата.