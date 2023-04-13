Проливные дожди вызвали наводнения в Саудовской Аравии

Фото, видео: REUTERS / Saudi Press Agency/Handout; 5-tv.ru

Местных жителей призывают оставаться дома, хотя некоторые здания уже рушатся.

Саудовскую Аравию затопило из-за проливных дождей. Там уже начали рушиться здания, в университете обвалилась крыша. Движение в городах практически парализовано. Некоторые выбирают единственный подходящий для таких условий транспорт.

Чтобы избежать жертв, власти просят жителей оставаться дома. Наводнение будет только усиливаться.