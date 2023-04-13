На острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за запуска баллистической ракеты КНДР

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Тревога транслировалась по радио, телевидению и громкоговорителям.

На японском острове Хоккайдо объявлена массовая эвакуация. В населенных пунктах завыли сирены воздушной тревоги. А по радио, телевидению и через громкоговорители на улицах людям приказали прятаться.

«Срочная эвакуация! Срочная эвакуация! Срочно спуститесь в подвальные помещения!» — говорилось в объявлении.

Остановлено движение поездов, закрыты скоростные автомагистрали. А причиной стал запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. По первичным оценкам, она должна была упасть совсем рядом с островом, а то и на него. Но в итоге тревога оказалась ложной — ракета ушла далеко в Японское море, не причинив ущерба.