Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов на 15-20%

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С чем связан резкий скачок цены? И как с этим предлагают справляться российские власти?

Строительство частных домов к лету может подорожать на 15-20%. Все дело в пиломатериалах. Как выяснили «Известия», на их стоимость должно повлиять сезонное ограничение на перевозку леса. Вводят его с марта по июнь, чтобы не разбить дороги.

Минпромторг рекомендует отказаться от таких пауз, чтобы не нарушать логистические цепочки и сохранить цены на прежнем уровне. А регионам, где дороги особенно страдают от лесовозов, предлагают выдавать дотации на ремонт.