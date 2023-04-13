«Безысходность»: военный эксперт объяснил, как ВСУ лишились противотанковых комплексов

Фото, видео: REUTERS / Ritzau Scanpix/Bo Amstrup; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Причина выхода из строя значительной части ПТУР оказалась неочевидна, но в духе украинских боевиков.

Украинский боевик в интервью одному из зарубежных изданий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) научились управлять противотанковыми комплексами, изучая их с помощью видеоуроков на платформе YouTube. О том, опасно ли это и реально ли обучиться использованию боевого оружия, просматривая ролики в интернете, рассказал 5-tv.ru военный историк, директор музея войск Противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«То, что по видеоурокам не научишься пользоваться ни одним из видов оружия — это 100%. Тем более противотанковым комплексом, который имеет сложную систему наведения. Кроме того, ракеты нужно правильно хранить и правильно приводить в боевые действия», — пояснил военный эксперт.

По его словам, чтобы овладеть серьезным оружием, солдаты сначала изучают инструкции, различные учебные пособия, занимаются на макетах. Только после этого они способны протестировать свои навыки на полигоне. И то — под присмотром инструктора. Между тем киевский режим решил избежать таких «сложностей».

«Может быть, Украина делала это от безысходности, может быть, от нежелания организовывать учебный процесс. Это привело к тому, что значительная часть противотанковых ракетных комплексов оказалась неиспользованной либо выведенной из строя до их применения», — отметил Юрий Кнутов.

Военный историк также напомнил, что при отсутствии правильной подготовки неизбежны опасные последствия. Например, снаряд может быть запущен неправильно, что приведет к потерям среди своих.

«Может произойти поломка самого пускового устройства либо вывод из строя ракеты, таким образом, комплекс станет не пригодным для боевого применения. И если неправильно выполнить ряд операций, то даже может привести к взрыву ракеты на пусковой установке», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на позициях ВСУ царит полная нищета — не хватает как оружия, так и элементарного инвентаря для обустройства укрытий. В этом признался сдавшийся в плен Иван Попов.