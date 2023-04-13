Киркоров ответил на критику внешности после пластики и слухи про двойников

После преображения в клинике пластической хирургии народного артиста не узнать. Певец настолько изменился, что вокруг его персоны начали строиться теории заговора.

Народный артист РФ Филипп Киркоров ответил поклонникам, обвиняющим его в подлоге и обмане. В личном блоге певец заявил, что у него нет двойников, и на каждом концерте выступает он сам. Как известно, после ряда пластических операций исполнитель изменился до неузнаваемости. Он скорректировал все — от фигуры до черт лица, а потом еще и сменил цвет волос на белоснежный.

Теперь Киркорова сравнивают со сказочными персонажами, героями мультфильмов, в сети появилось множество мемов, а виде с выступлений жарко обсуждаются публикой. Стройный и подтянутый, с новыми высокими бровями и коком из снежных волос — зрители сомневаются, сам ли Филипп Бедросович перед ними поет. Даже голос его кажется им теперь непохожим на «оригинал».

«Это не Киркоров, голос не его вообще, никакой похожести!»

«Это двойник!»

«Во-первых, это фотошоп. Во-вторых, этот клоун напоминает Джигурду. В-третьих, надо просто хорошо присмотреться», — пишут пользователи сети.

Народный артист долго терпел, но не смог молчать. В своем микроблоге он опубликовал несколько коллажей, сделанных насмешниками. На одном он якобы похож на Гринча, похитителя Рождества, на другом — на фею-крестную из мультфильма про Шрека, на третьем — на красную злую птицу из игры Angry Birds. На каждом снимке, утверждает Киркоров, как и на каждом концерте фигурирует только он.

«Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть. Главное — что всегда я Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — написал певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, пикантные слухи закрутились вихрем вокруг отца Филиппа Киркорова. В СМИ прошла информация, что у 90-летнего Бедроса Киркорова появилась 26-летняя пассия! Поговаривают даже, что из-за романа на стороне пожилой (женатый) музыкант съехал из особняка своего сына.