Клим Шипенко рассказал, что собирается делать после премьеры «Вызова»

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

Автор уникального проекта, побывавший на съемках в космосе, заявил о грандиозных планах.

Режиссер Клим Шипенко рассказал о своих планах на премьере фильма «Вызов» в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Его смелая мечта реализовалась и стала легендарным событием в мире кино. Впервые в истории съемки проходили в космосе — на борту Международной космической станции (МКС). Но и это достижение автор проекта не готов считать пиком карьеры.

«Дальше — много разных планов, и дальше есть еще мечты, которые не сбылись. Я буду надеяться, что они тоже сбудутся. Я как-то не отказывал себе в мечтаниях, набрал какое-то из количество… Надеюсь, они тоже сбудутся», — сказал режиссер.

Премьера фильма «Вызов», приуроченная ко Дню космонавтики, прошла в ГДК и столичном кинотеатре «Октябрь» 12 апреля. 5 октября 2021 года «Киноэкипаж», состоявший, в том числе, из Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, исполнительницы главной роли, отправился в космос и спустя 12 дней успешно вернулся на Землю. Пересильд сыграла молодого врача, которой предстоит спасти жизнь космонавта — провести ему операцию.

Широкий прокат картины в России стартует 20 апреля.

Президент РФ Владимир Путин отметил команду «Вызова» во время выступления в ГДК. Глава государства поблагодарил авторов проекта на работу, подарившую России очередное первенство, а также вклад в научно-просветительскую деятельность страны. По мнению Путина, создатели картины совершили настоящий гражданский и человеческий поступок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Пересильд появилась на премьере с новым возлюбленным.