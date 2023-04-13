До семи человек могли заразиться корью в общежитии РГУ нефти и газа в Москве

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На данный момент все студенты и сотрудники вуза переведены на удаленку. Какие еще меры приняты для сдерживания опасной инфекции?

В Москве пришлось закрыть один из крупнейших вузов — РГУ нефти и газа. В студенческом общежитии нашли вирус кори. Заболевших, по разным данным, от одного до семи человек.

Столичный Роспотребнадзор немедленно выдал предписание перевести всех на дистант и направил в Губкинский университет восемь прививочных бригад, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.

При контакте не привитые и не переболевшие ранее заражаются практически в 100% случаев. Экстренная вакцинация защитит, если прошло не более трех дней. Протекает корь тяжело, иногда с осложнениями в виде пневмонии и даже энцефалита. Лекарства от нее нет.