Плюшевая контрабанда: китаец пытался завезти в РФ больше тысячи чебурашек

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Задержанный рассказал, что планировал передать игрушки другу для дальнейшей продажи.

Больше тысячи ушастых мохнатых нелегалов задержали приморские таможенники. В багажном отделении автобуса из Китая они обнаружили подозрительные семь мешков, которые были наполнены плюшевыми чебурашками сомнительного качества. Чтобы влезло побольше, игрушки не стали ничем набивать, поэтому вид у них весьма печальный.

Владелец груза объяснил, что вез чебурашек российскому другу для продажи на рынке. Но вот то, что права на мультяшного героя принадлежат «Союзмультфильму», гражданин КНР не знал. Теперь ему грозит штраф за плюшевую контрабанду.