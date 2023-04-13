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Президент выступил на торжественном вечере в Кремлевском дворце, где рассказал о перспективах развития России в космической сфере.

О полетах на Луну и даже к другим планетам говорил президент России на торжественной вечере в государственном Кремлевском дворце. Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики сотрудников отрасли и всех нас. Так, 62 года назад Юрий Гагарин произнес свое легендарное «Поехали!» и дал отсчет новой эре. И сейчас перед российской космонавтикой стоят не менее амбициозные задачи. Это и возобновление лунной программы, и строительство своей, российской, орбитальной станции, а еще — увеличение спутниковой группировки. О планах космического масштаба, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Большинство приглашенных 12 апреля в Кремль люди непубличные. Инженеры, врачи и учителя, военные. Получается, праздник всероссийский. Сами космонавты не против.

«Отмечают все, кто с этим связан. На первый взгляд казалось бы, да, там люди, кто управляет полетами, люди, кто на космодроме работает, учителя, которые учат будущих космонавтов в школе, преподаватели высших учебных заведений, которые готовят инженерные кадры, врачи, которые делают людей здоровыми, поэтому это реально всероссийский семейный праздник», — рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», герой России Сергей Крикалев.

Фильм «Вызов»

В этом году День космонавтики стал профессиональным праздником для некоторых кинематографистов.

«Красная дорожка, вспышки камер, а среди гостей, помимо космонавтов и инженеров, периодически встречаются люди из киноиндустрии. День космонавтики в Кремлевском дворце в этом году носит во многом светский характер», — отметил корреспондент.

В программе вечера — премьера первого в мире художественного фильма, снятого в космосе. Не просто очередной блокбастер, а серьезный просветительский проект.

«Сегодня путь к технологическому суверенитету лежит через возрождение лучших просветительских традиций. Используя передовые решения, нужно создавать наши собственные произведения, которые воплотят мечты юного поколения об открытиях, о подвиге, которому есть место в каждой профессии. Но уж в космосе, конечно, всегда. Такой гражданский человеческий поступок совершила команда фильма с символичным названием „Вызов“», — заявил Владимир Путин.

В сценарии же реального освоения космоса главная роль всегда была у нашей страны.

«Наша страна обладает собственными уникальными решениями, за их созданием напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров, ученых, научные организаторские гении, Королева, Глушко, Бармина, Келдыша, Пилюгина, и многих других. Их способность добиваться конкретных результатов в эти сложные, тогда сложные, времена, у нас, по-моему, простых то не было, и дала нам такой удивительный, уникальный результат», — отметил президент.

Поручения президента

Но славные традиции нужно продолжать. Для этого подход к освоению космоса должен быть современным не только в технологической, но и в административной сфере.

«Нужно сосредоточить усилия на использование околоземных пространств. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить количество спутников. От опыта конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Создание мощных спутниковых группировок призвано обеспечить высокое качество связи, в том числе спутниковой передачи данных», — добавил глава государства.

А еще космос нужен, чтобы осваивать Арктику, следить за уровнем парниковых газов и возможностями наших лесов, пользоваться навигацией и налаживать связь. Научно-технический потенциал позволяет делать все это самим.

«Нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего, но и про страну не следует забывать, специалисты знают, что новая станция будет нацелена в том числе для решения задач, которые стоят перед нашей страной», — заявил Путин.

Российская версия МКС

Созданию новой российской станции много внимания было посвящено в докладе главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

«Эскизный проект должен быть готов летом этого года, да?» — задал порос президент.

«Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны», — ответил Борисов.

Теперь детали известны и нам. Главный конструктор российской орбитальной станции объясняет: она будет находиться на большем удалении от Земли и под другим углом. Эти условия больше похожи на те, что ждут космонавтов во время межпланетных полетов, а территория нашей страны будет лучше просматриваться.

«Речь идет о наклонении, выбрана высокая полярная орбита наклонения — 96,8, которая дает нам возможность такого самого широкого обзора», — пояснил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор российской орбитальной станции Владимир Кожевников.

Первые космонавты полетят туда в 2028 году. До этого момента продлена работа российского сегмента МКС. И несмотря на санкции и заморозку ряда международных космических программ, там Россия и Запад продолжают сотрудничать как раньше.

«Я не могу сказать товарищу: „Извини, я не буду тушить огонь в твоем сегменте“. Абсолютно адекватные люди, они понимают, что такое политика, что такое человеческие отношения», — поделился летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Таким образом, в российской пилотируемой программе не будет перерывов. А профессия космонавта останется востребованной. На этот год как раз запланирован новый набор.