Юлия Пересильд появилась на премьере фильма «Вызов» с новым бойфрендом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Первая в истории кинематографа картина, снятая в космосе, была представлена в Кремле и кинотеатре «Октябрь».

Актриса Юлия Пересильд появилась на премьере фильма «Вызов», в котором сыграла главную роль, с новым избранником Максимом Тройником. О романтических отношениях артисты официально заявили осенью прошлого года. Звезды признались друг другу в любви в социальных сетях, тем самым подтвердив слухи, а также появились вместе на мероприятии. На публике влюбленные держались за руки, обнимались и с удовольствием позировали фотографам.

Пересильд прежде состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, которому родила двух дочерей. В официальном браке не состояла, более того, Учитель не был даже разведен с матерью своего старшего сына, продюсером и гендиректором международного конкурса «Послание к человеку» Кирой Саксаганской.

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премьере фильма «Вызов». © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Премьера фильма «Вызов» прошла в кинотеатре «Октябрь». Как известно, часть сцен была снята на Международной космической станции (МКС). «Киноэкипаж», состоявший, в том числе, из режиссера картины Клима Шипенко и Юлии Пересильд, отправился в космос 5 октября 2021 года и спустя 12 дней успешно вернулся на Землю. Премьеру приурочили ко Дню космонавтики, широкий прокат стартует 20 апреля.

«Вызов» — первая в истории мирового кинематографа картина, снятая в космосе. Пересильд исполнила в ней роль врача, которая должна спасти жизнь космонавта. Ее бойфренд Михаил Тройник (поговаривают, роман завязался именно на съемках) играет мужа главной героини, который погиб в автокатастрофе. В кинотеатр актер пришел в классическом смокинге, его спутница выбрала голубое платье с мерцающей накидкой и укладку мягкой волной в стиле 50-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин оценил проект «Вызов». В ходе своего выступления по случаю Дня космонавтики глава государства обратился к создателям фильма.