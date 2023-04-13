Макрон заблокировал миллиардный проект Евросоюза о помощи Киеву

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Договоренность между западными странами о поставках боеприпасов Украине за общий счет была достигнута еще в марте.

Эммануэля Макрона после возвращения из Китая как будто подменили. Французский президент сначала отпускал шпильки в адрес США, а теперь перешел от слов к действию. Польские издания сообщают, что Париж заблокировал новый проект Евросоюза о поставках боеприпасов на Украину.

Еще в марте лидеры стран ЕС договорились потратить на это два миллиарда евро из общего бюджета, и вот теперь Макрон совершает разворот на Восток. Не исключено, что последовать ему могут и другие страны Старого Света.