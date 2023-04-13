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По словам экс-военного, президент Украины может стать причиной конца света.

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы приблизить конец света, США должны перестать его поддерживать. Такое заявление сделал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — убежден экс-разведчик.

Он также усомнился в способности Зеленского мыслить здраво. По словам Риттера, президент Украины уверен, будто весь мир думает только о его проблемах.

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При этом боевики ВСУ сейчас находятся в тяжелом положении, обратил внимание бывший разведчик. По его словам, ресурсы Украины подходят к концу. Такими темпами националистам придется покинуть свои позиции до конца лета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов. Как сообщил журналист Сеймур Херш, эти деньги Запад передал Киеву для покупки дизельного топлива.